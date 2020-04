Saha Chribtek, 4e édition: Festival virtuel du Film spécial Ramadan 2020 sur Artify (Programme)

Le Goethe-Institut Tunis propose en ce Ramadan 2020, la 4ème édition de son festival ramadanesque “Saha Chribtek” sous une version virtuelle du 27 avril au 22 mai 2020 en partenariat avec la plateforme de streaming Tunisienne Artify.tn .

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le Goethe Institut Tunis indique qu’il renonce à l’organisation de ses soirées ramadanesques conviviales et festives dans son espace et que l’événement Saha Chribtek aura pour but de créer une communauté engagée à travers un festival de cinéma en ligne et des débats thématiques.

Pour sa 4ème édition, Saha Chribtek se transforme en un festival de cinéma en ligne. Ce festival vous invite tous à prendre ce temps, pendant le confinement, pour réfléchir – individuellement et collectivement – sur la façon dont nous aimerions que le monde change à la suite de cette crise mondiale. Quelles sont les questions et les injustices fondamentales que nous aurions pu normaliser et accepter et comment pouvons-nous utiliser cette période d’instabilité pour réfléchir, organiser et mobiliser de manière constructive afin de créer un monde meilleur?

Chaque semaine du 27 avril au 22 Mai 2020, un thème sera abordé pour décortiquer certains des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, tels que le changement climatique et la souveraineté alimentaire, la migration forcée, l’exclusion sociale et la protection des droits civils et des libertés fondamentales.

Chaque semaine sera également l’occasion de débats thématiques, en ligne et participatifs, avec des acteurs de la société civile, des journalistes, des penseurs et des chercheurs actifs en Tunisie et dans la région.

Programme de la 4ème édition du festival virtuel du film “Saha Chribtek” sur Artify.Tn

Thème 1 : “Changement climatique et souveraineté alimentaire”

Ouverture du festival :

– Lundi 27/04/2020: “Couscous graines de la dignité” de Habib Ayeb. Documentaire, 2017, 57 minutes, Tunisie.

– Mardi 28/04/2020: Q&A (questions et réponses) avec Habib Ayeb

– Mercredi 29/04/2020: “Wild relatives” de Jumana Mana. Documentaire, 2018, 64min, Liban.

– Jeudi 30/04/2020: Q&A (questions et réponses) avec Jumana Manaa

– Vendredi 01/05/2020: “Avant que j’oublie” de Mariam Mikawi. Fiction, 2018, 30 min, Egypte

– Samedi 02/05/2020: Q&A (questions et réponses) avec Mariam Mikawi

– Dimanche 03/05/2020: Débat : ” Changement climatique et souveraineté alimentaire”

Thème 2 : “Préservation des libertés politiques, individuelles et fondamentales”

– Lundi 04/05/2020: “State Emergency Motherfucker” de Sebastien Petretti. Fiction, 2017, 5’30, Belgique. “The President’s visit” de Cyril Aris. Fiction, 2017, 19min, Liban

– Mardi 05/05/2020: Q&A (questions et réponses) avec Sebastien Petretti. Q&A (questions et réponses) avec Cyril Aris

– Mercredi 06/05/2020: “That lovely life” de Rami Aloui. Science-fiction, 2017, 22min30′, Maroc / Algérie. “It’s a long way from Amphixuos” de Kamal Al Jaafary. Documentaire experimental, 2019, 15min, Palestine

– Jeudi 07/05/2020: Q&A (questions et réponses) avec Rami Aloui. Q&A (questions et réponses) avec Kamal Al Jaafary

– Samedi 09/05/2020: Débat “Protection des droits civils”

Thème 3 : “La question de la migration forcée et des refugiés”

– Lundi 11/05/2020: “A drowning man” de Mahdi Fleilfel. Fiction, 2017, 15 min, Denmark, UK, Grèce

– Mardi 12/05/2020: Q&A (questions et réponses) avec Mahdi Fleilfel

– Mercredi 13/05/2020: “Derwicha” de Leila Beratto et Camille Millerand. Documentaire, 2018, 50min, Algérie / France

– Vendredi 15/05/2020: Q&A (questions et réponses) avec Leila Beratto et Camille Millerand

– Vendredi 15/05/2020: Débat “La question de la migration forcée et des réfugiés”

Thème 4 : “Marginalité et exclusion géographique et sociale”

Clôture du festival

– Lundi 18/05/2020: “El Gort” de Hamza El Ouni: Documentaire, 2012, 87min, Tunisie

– Mardi 19/05/2020: Q&A avec Hamza El Ouni

– Mercredi 20/05/2020 : “Subutex” de Nasreddine Shili, Documentaire, 2018, 1h48, Tunisie

– Jeudi 21/05/2020 : Q&A avec Nasreddine Shili

– Vendredi 22/05/2020 : Débat “Marginalité et exclusion géographique et sociale”

Le festival est gratuit et libre d’accès pour tous. Les internautes sont informés que tous les films seront projetés sur la plateforme tunisienne de streaming en ligne www.artify.tn et ce, du 27 avril au 22 mai 2020 à la date précisée dans le programme. Tous les films du festival “Saha Chribtek”seront actifs pendant 24h sur le site de Artify .

Les détails concernant les débats et Q&A qui se dérouleront sur les réseaux sociaux du Goethe-Institut Tunis seront divulgués ultérieurement. Tous les débats sont sous réserve de modification. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook https://www.facebook.com/goetheinstitut.tunis/

S.B. avec Goethe-Institut Tunis