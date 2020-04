Amnesty International appelle les autorités à abandonner les poursuites contre deux blogueurs ayant critiqué le gouvernement

L’Organisation Amnesty International a appelé les autorités tunisiennes à abandonner immédiatement les poursuites judiciaires engagées contre deux blogueurs ayant critiqué la politique du gouvernement dans la gestion de la crise provoquée par le Covid-19.

Selon l’organisation, deux blogueurs ont été arrêtés durant la semaine dernière pour avoir publié sur les réseaux sociaux des séquences vidéos dans lesquelles ils reprochent au gouvernement de ne pas offrir une indemnisation suffisante aux personnes en difficulté financière et de ne pas apporter une bonne réponse à la pénurie de produits alimentaires.

Citée dans un communiqué de l’Organisation, Amna Guellali, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à Amnesty International, a indiqué que la libre-circulation des informations et la confiance de la population sont particulièrement importantes en cette période ; les personnes arrêtées pour avoir exprimé leurs opinions doivent être libérées immédiatement et sans conditions.

” Ces poursuites judiciaires envoient un mauvais signal en cette période et constituent un retour en arrière concernant la liberté d’expression dans le pays “, a-t-elle averti.

Guellali a, en outre, souligné que les autorités tunisiennes devraient réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire pour avoir simplement exprimé leurs opinions afin de limiter autant que possible les risques de contamination par le Coronavirus.

Par ailleurs, la directrice adjointe du programme MENA a plaidé pour l’amendement de certaines lois qui permettent jusque-là d’engager des poursuites judiciaires contre des personnes qui s’expriment.