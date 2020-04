Le film Tunisien “Le Disqualifié” à la compétition officielle des “Visions du réel” et disponible en ligne

Le film Tunisien “Le Disqualifié” ou “The Disqualified” du réalisateur Hamza Ouni concourt dans la compétition officielle du festival cinématographique Suisse “Visions du réel” qui s’accommode aux conditions de confinement liées à la pandémie du Coronavirus et lance une version en ligne.

Le festival international de cinéma Nyon (Suisse) “Visions du réel” se tient cette année dans une édition en ligne du 17 avril au 2 mai 2020. “The Disqualified”, ou “El Medestansi” est une production Tunisie-France-Quatar. C’est le seul long métrage documentaire arabe et africain a être sélectionné dans la compétition internationale Burning Lights de la 51ème édition du festival.

Tourné à Mohammedia, en Tunisie, le film retrace douze années de la vie de Mehrez. Danseur et comédien doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions désarmantes de son pays. Dans son inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie toutes les règles établies, lit-on sur la page dédiée au film “The disqualified”.

Trailer du film The Disqualified du réalisateur tunisien Hamza Ouni:

Hamza Ouni est un réalisateur tunisien né en 1975 à El Mohammedia, où il réside encore aujourd’hui. Le film The Disqualified est le deuxième long métrage de réalisateur tunisien Hamza Ouni après le documentaire El Gort sorti en 2014 et qui a concouru aux JCC. Vous pouvez regarder le streaming du film “The Disqualified” sur le site du festival en ligne “Visions du réel” du 25 avril au 2 mai 2020.

I.D.