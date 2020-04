Times Higher Education Impact Ranking 2020 : L’Université Tunis El Manar classée dans le Top 200

Selon les résultats du classement international “Times Higher Education Impact Ranking 2020 ” rendus publics récemment, l’Université de Tunis El Manar a été classée parmi le top 400 au niveau global et dans le top 200 au niveau de la “Qualité de l’éducation” et de la “santé et bien-être”.

Selon un communiqué publié par l’UTM, il s’agit d’un classement qui se base sur les performances des universités en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durable ” ODD “.

Au niveau “Paix, justice et institutions” et “Partenariat pour les objectifs de Développement Durable” l’UTM est parmi le top 300.

Il est à noter que, l’UTM a été classée parmi le top 300 des classements de Times Higher Education ” THE Young Universities “,” THE University impact” en 2019, ainsi que celui des “étoiles montantes” des pays émergents en 2018.

Il est à signaler également, que l’Université de Tunis El Manar est l’unique université du Maghreb dans le top 900 du classement Shanghai en 2019. Elle fait partie des 900 meilleures universités au monde, au niveau global et elle figure dans le top 500 en médecine clinique et en biotechnologie de ce même classement.