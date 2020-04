Tunisie – Coronavirus : les entreprises de TACT engagées dans la crise

Dans le contexte actuel de crise sanitaire du COVID 19, les entreprises de TACT se mobilisent face aux manques de moyens et de matériels hospitaliers.

L’association TACT, Tunisian Association Communication for Technologies, a lancé un appel aux dons auprès de ses membres afin d’acquérir les appareils respiratoires et d’échographie cardiaque, dont nos hôpitaux ont besoin en ce moment.

Les entreprises adhérentes se sont mobilisées et ont contribué fortement pour financer ces appareils ainsi que d’autres besoins urgents en cette période difficile.

Nous remercions les membres de l’Association qui se sont joints à cette cause et se sont impliqués sans hésiter, TACT.

A propos de TACT

L’Association Tunisienne pour la Communication et la Technologie « TACT » est une organisation à but non lucratif vouée à l’avancement du secteur des TIC en Tunisie et au développement de l’employabilité des personnes diplômées, elle a pour mission de:

– Coopérer avec le gouvernement dans le but de développer un environnement compétitif afin d’encourager les investisseurs à employer plus de spécialistes TIC. – Elaborer un programme de formation des personnes diplômées destiné à enrichir leurs connaissances

– Collaborer avec toutes les institutions nationales et internationales en vue de promouvoir la Tunisie en tant que destination d’investissement, en desservant les investisseurs déjà en place ainsi que les multinationales qui souhaitent s’y installer.

– Coopérer avec les entreprises et les associations similaires implantées en Tunisie ou à l’étranger.

Entreprises adhérentes

– ACTIA,

– ADDIXO,

– ADP,

– ALTRAN,

– CYMPRESS,

– CYNAPSIS ( GFI),

– FIS,

– FOCUS,

– HELPLINE,

– HP ENTREPRISE,

– HP INC,

– LINEDATA,

– NUMERYX,

– SAGEMCOM,

– SOFIA HOLDING,

– SOPRA,

– SPB,

– ST MICROELCTRONICS,

– VERMEG,

– WEVIOO,

– WIMBEE.

Ensemble et unis nous réussirons à venir à bout de cette guerre. Staysafe et ne pas oublier les règles sanitaires et d’hygiène. #ched_darek

L’Association Tunisienne pour la Communication et la Technologie