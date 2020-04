Nouvelle version de la plateforme de livres en ligne “1000 Kelma w Kelma”

Une nouvelle version 100% online du programme “1000 Kelma w Kelma” est proposée par le ministère de l’Education en partenariat avec la société Vivo Energy Tunisie. Sur la plateforme www.1000Kelmawkelma.tn, les élèves peuvent lire des livres en ligne, participer à des ” Lives ” avec des instituteurs et écrire des histoires et des contes !

” Depuis le début de la crise sanitaire que nous vivons à l’échelle internationale, Vivo Energy Tunisie a décidé de réinventer ce programme avec l’objectif de doter les élèves, contraints d’être confinés, d’une plateforme visant à développer le goût de la lecture chez eux, et à leur permettre d’acquérir des compétences d’expression orale et écrite “, lit-on dans un communiqué publié par la société.

La plateforme 1000 Kelma w Kelma est composée de 3 modules : – Une bibliothèque en ligne avec plus d’une centaine de livres en trois langues que les élèves peuvent aussi résumer sur un cahier virtuel, – Des séances en direct sous forme de ” Lives ” interactifs, réguliers et déployés en utilisant le système de visio-conférence par des enseignants formés à cet effet, – Une compétition d’écriture de contes autour de trois thématiques s’inscrivant au cœur de la situation actuelle: l’entraide et la solidarité en temps de crise, l’hygiène et la sécurité, et l’enseignement en ligne.

Le programme 1000 Kelma w Kelma a été développé pour la première fois en 2017 et a été déployé en plusieurs phases. Il a porté, dans un premier temps, sur l’aménagement d’espaces dédiés à la lecture dans 25 écoles, touchant près de 2000 élèves et une trentaine d’enseignants, sur tous les gouvernorats de Tunisie.

Comment s’inscrire sur le site 1000 Kelma w Kelma? :

Chacun de ces espaces offre plus de 300 titres à lire en trois langues (arabe, français et anglais) fournis par la Maison Yamama d’Edition et de Diffusion, ainsi qu’un espace d’échange et de développement de compétences des enfants.

Vivo Energy possède un réseau de 2100 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains.

