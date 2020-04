Tunisair programme 2 vols commerciaux pour rapatrier les tunisiens bloqués en France

Tunisair a programmé deux vols commerciaux en partance de la France vers l’aéroport de Tunis Carthage vendredi 01 mai et dimanche 02 mai 2020, a annoncé l’ambassade de Tunisie en France sur sa page officielle.

Le premier vol aura lieu vendredi 1er mai 2020 et partira de l’aéroport Charles de Gaulle à 14h45. Le second vol est prévu pour dimanche 03 mai et partira de l’aéroport de Lyon à 13h40.

Le communiqué précise que la priorité sera donnée aux Tunisiens non-résidents en France tout en tenant compte des situations les plus critiques.

Les personnes qui ont déjà inscrit leurs données sur la plateforme électronique réservée aux vols de rapatriement seront contactées par la compagnie aérienne pour finaliser les procédures, confirmer leurs réservations et prendre leurs billets.

Les Tunisiens qui seront rapatriés seront tous soumis au confinement dans les centres spécialisés mis à leur disposition par le ministère de la santé, rappelle l’ambassade signalant que les efforts se poursuivent en coopération avec TUNISAIR pour assurer le rapatriement de tous les Tunisiens bloqués en France.