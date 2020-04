Tunisie – Météo : Pluies isolées sur le nord

Nuages parfois abondants avec pluies isolées sur le nord, durant la matinée, et intéresseront les régions ouest l’après-midi et prenant temporairement un caractère orageux.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs. La mer sera très agitée dans le golfe de Gabès et agitée sur les autres côtes.

Les températures maximales comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 26 et 32 degrés ailleurs et atteignant 38 degrés dans l’extrême-sud.

Prévisions pour Jeudi 30 Avril 2020

Des passages nuageux sur la plupart des régions seront plus abondants sur le nord.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort près des côtes nord et faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée à agitée sur le nord et houleuse à peu agitée sur les autres zones.

Les températures maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 25 et 30 degrés ailleurs.