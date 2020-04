JCI Afro Business Bridge: Forum d’affaires du 1 au 3 Mai 2020 sur la plateforme Zoom

Les Jeune Chambres d’Antananarivo (Madagascar), Casablanca (Maroc), Medjez El Beb (Tunisie) et Tunis Business School (Tunisie) organisent l’Afro Business Bridge. C’est un forum d’affaires qui aura lien les 1, 2 et 3 Mai 2020 en mode de visioconférence sur la plateforme Zoom.

L’Afro Business Bridge est un forum Africain de formation pour les entrepreneurs, les startuppeurs, les étudiants d’affaire et tout le monde intéresse du business. La première édition de ce forum aura lieu début Mai 2020 en visioconférence, et ce dans une optique de promouvoir l’initiative privée et entrepreneuriat en Afrique.

Durant ces 3 jours les participants auront l’opportunité de faire le réseautage, avec les différents profils présents de tout le continent. Des formateurs, des conférenciers et des experts vont assurer le coaching des participants tout au long le forum.

Il y aura aussi une session de Success Story Africaine ou trois startups une de la Tunisie, une du Maroc et une de Madagascar vont partager leurs expériences et comment ils ont commencé d’une idée vers une startup prospère.

Programme du JCI Afro Business Bridge:

Vendredi 1 Mai

11h GMT : Financial Management for Non-Financial Managers

15h GMT : Effective Marketing Strategy for JCI Organizations Part I

Samedi 2 Mai

11h GMT : Effective Marketing Strategy for JCI Organizations Part II

15h GMT : Building bridges to your community Growth & Development

Dimanche 3 Mai

11h GMT : Storytelling

15h GMT : Success story

La Jeune chambre internationale (JCI) est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis-en près de 5 000 communautés dans plus de 112 pays à travers le monde. La JCI est présente notamment au sein de l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Chambre de commerce internationale, de CARE International et d’AIESEC. La JCI est fondée en 1915 sous le nom de l’Association des jeunes hommes pour le progrès civique par Henry Giessenbier et devient la Junior Chamber International le 11 décembre 1944 lorsque des représentants de huit nations se réunissent pour créer une organisation qui s’occuperait des problèmes globaux.

La Jeune Chambre Internationale, JCI, en tant qu’acteur actif dans la société, ne cesse de trouver les solutions efficaces pour combler l’écart causé par la propagation du coronavirus en mettant en place plusieurs actions.

Lien de l’inscription au forum Afro Business Bridge : https://www.eventbrite.com/e/afro-business-bridge-tickets-103825027452

Tekiano avec JCI