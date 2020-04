Journée internationale de la Danse : Message de Chiraz Laatiri aux créateurs

A l’occasion de la journée internationale de la Danse, le ministère des Affaires Culturelles a publié, mercredi, un message de la ministre des Affaires culturelles, Chiraz Laatiri, dans lequel elle s’adresse aux divers acteurs culturels.

La ministre fait le constat sur une crise au niveau de l’infrastructure artistique dans le pays et un manque d’accompagnement pour les créateurs et tous ceux qui font leurs premiers pas dans la danse. Elle estime une ceci n’avait pas favorisé l’existence d'”une industrie artistique basée sur la formation et la mise en place de conditions adéquates pour la production et la distribution”.

Cependant, la message valorise le rôle de tous ceux qui ont contribué “à redessiner les contours de notre identité (tunisienne) à travers la danse et ont immortalisé chacune des étapes de l’histoire prestigieuse de ce pays”.

“Tous ceux dont les corps ont porté nos préoccupations, nos victoires mais qui reflètent aussi nos peurs et nos percées. Au théâtre comme sur les places publiques,ces corps reflétaient nos pensées et constituaient même une ‘métaphore de nos pensées’ “, selon la même source.

Le message renvoie à une volonté partagée avec “tous les créateurs qui rêvent de réaliser des projets prometteurs pour le secteur”. Il rappelle “l’héritage grandiose de la Tunisie et des générations de danseuses et danseurs qui étaient les témoins des divers développements et changements dans le pays”.

En cette période de crise sanitaire et confinement général qui ont empêché la célébration de la journée internationale de la danse, le message garde espoir en “des jours meilleurs pour danser ensembles dans le nouveau monde post pandémie”.