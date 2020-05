Canon Connected, un hub de contenu gratuit pour les passionnés de photographie

Canon Europe annonce le lancement de “Canon Connected”, un hub de contenu en libre accès, conçu pour former, inspirer et divertir les passionnés de photo et de vidéo. Canon permet ainsi aux passionnés de photographie d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles techniques grâce à des vidéos éducatives et inspirantes.

Produites par les Ambassadeurs de Canon, des metteurs en scène, des experts et des influenceurs de quatre coins de l’Europe et régulièrement mises en ligne sur le hub, des vidéos didactiques et inspirantes vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences ou d’affiner votre technique en cette période de confinement sans précédent.

Les strictes mesures d’isolement imposées partout dans le monde privent de nombreux photographes et cinéastes professionnels de leur liberté de travailler et de se déplacer.

Canon Connected leur offre la possibilité de partager leur expérience, leurs connaissances et leurs talents avec une communauté virtuelle de passionnés de photographie et, ce faisant, leur permet de conserver leurs moyens d’existence tout en restant en sécurité chez eux.

Canon Connected offre aux conteurs de récits en images une multitude de façons de créer et de partager des contenus qui nourrissent la réflexion. Couvrant toute une gamme de sujets pertinents, les vidéos incluent des conseils, des astuces et des didacticiels pour tous ceux qui souhaitent apprendre auprès de maîtres en la matière, ou simplement affiner leurs compétences en photographie ou en réalisation de vidéos.

Les visiteurs du hub Canon Connected auront à leur disposition tout un choix de vidéos, dédiés à la formation en photographie, produites par quelques-uns des photographes et vidéastes les plus renommés et les plus talentueux au monde, notamment le photographe Daniel Etter, lauréat du Prix Pulitzer, la photographe documentaire et d’expédition Ulla Lohmann, ainsi que l’experte en rédaction Wanda Martin qui expliquera comment installer un studio photo chez soi. De plus, le photographe de sports extrêmes Richard Walch partagera son savoir-faire en matière de vlogging, tandis qu’Helen Bartlett, la photographe de famille, donnera des conseils sur la façon de photographier des enfants en mouvement.

Ambassadeurs Canon associés au hub Canon Connected :

ASTUCES POUR REMPORTER UN PRIX

Daniel Etter – photographe lauréat du Prix Pulitzer, raconte l’histoire qui sous-tend la réalisation de certains de ses plus célèbres clichés.

LA PHOTO À LA MAISON

Ulla Lohmann – spécialiste de la photo de voyage, d’expédition et d’aventure, propose des idées créatives pour des séances de photo dynamiques dans des décors restreints.

LA PHOTO DE SPORT À LA MAISON

Eddie Keogh – Eddie, qui possède 35 ans d’expérience de la photo de sport au plus haut niveau, partages ses « trucs et astuces » pour faire de bonnes photo de sport chez soi et dans le jardin, en remplaçant les sportifs par le chien ou le chat de la maison et les fans par les membres de la famille.

MAÎTRISER LA LUMIÈRE

Sanjay Jogia – Le photographe des mariages de luxe, spécialiste des mariages indiens, offre des conseils précieux sur l’utilisation créative de l’éclairage et explique son importance en photographie.

FREELANCERS

Wanda Martin – Wanda, qui possède une vaste expérience de la photographie éditoriale et du portrait, vous explique comment transformer votre maison en un studio de prise de vues qui stimulera votre créativité.

PORTRAITS DE FAMILLE

Helen Bartlett – La très renommée photographe de famille partage quelques secrets pour réaliser de magnifiques photos de famille, à la maison ou en extérieur.

Amine Djouahra, directeur des ventes et du marketing de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord, a déclaré : « Je suis extrêmement fier d’encourager notre réseau d’Ambassadeurs Canon et la communauté des passionnés de photo en ces temps très difficiles. Canon Connected hébergera une multitude de vidéos éducatives passionnantes et inspirantes qui leur permettront d’apprendre et d’approfondir, tout en restant en sécurité chez eux, de nouvelles techniques photographiques qu’ils continueront à utiliser bien longtemps encore après la levée du confinement. »

Aujourd’hui plus que jamais, il est important que photographes, vidéastes professionnels et amateurs passionnés de photo de tous genres et de tous niveaux de capacités techniques s’unissent et partagent leurs précieuses connaissances avec la communauté qui les soutient avec passion.

Pour plus d’informations sur Canon Connected, rendez-vous à l’adresse : https://bit.ly/3aNHymQ

Tekiano avec communiqué