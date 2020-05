La voix de la musique kabyle Idir n’est plus… retour sur ses plus belles chansons

Le célèbre chanteur Kabyl Idir est décédé dans la soirée du samedi à dimanche, 2 mai 2020, à l’âge de 70 ans dans un hôpital parisien à la suite d’une longue maladie pulmonaire.

Son tube planétaire “A Vava Inouva” a été traduit dans une quinzaine de langues et repris dans plus de 70 pays dans les quatre coins du monde. Auteur-compositeur et interprète, Idir chantait souvent en Kabyle. Il était un grand défenseur de la culture et de l’identité de ses ancêtres. L’UNESCO a rendu hommage à cet “ambassadeur éminent des cultures kabyle et berbère”.

“Triste nouvelle aujourd’hui nous venons d’apprendre la disparition d’un Homme que nous aimons profondément, un homme courageux et un exemple ! Tu as marqué mon enfance en Famille. Je n’oublierai jamais notre rencontre. Repose en paix”, écrit le footballeur Zidane, qui est aussi d’origine Kabyle et installé en France, sur son compte Instagram.

Nous vous proposons dans ce qui suit une sélection des plus belles chansons de IDIR ainsi que quelques duos de Idir avec des chanteurs français célèbres:

A Vava Inouva:

A Vava Inouva au festival HAMMAMET 2013

“Ssendu ” – Hommage aux Femmes :

Idir & Manu Chao – A Tulawin (Une Algérienne Debout) Denia :

La Corrida en duo avec Francis Cabrel :

Zwit Rwit:

Tizi Ouzou, Idir avec Maxime Le Forestier et Brahim Izri:

Lettre à ma fille:

De son vrai nom Hamid Cheriet, Idir est un natif du 25 octobre 1949 au village Kabyle Ait Lahcene. Géologue de formation, il a entamé une carrière artistique en 1973 pour ensuite quitter vers la France où il a vécu jusqu’à sa mort. RIP IDIR.

I.D.