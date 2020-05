Tunisie: déconfinement ciblé dès le 04 mai: Liste des personnes qui restent confinées

La Tunisie procède au déconfinement ciblé dès le lundi 04 mai 2020. L’ordonnance gouvernementale n°208 du 2 mai 2020 relative aux règles et mesures du déconfinement progressif et ciblé en période de pandémie du Covid-19 a prévu dans son article 10 la liste des personnes qui restent soumises au confinement.

Voici la Liste des personnes qui restent confinés en Tunisie jusqu’à nouvel ordre:

– Les retraités de plus de 65 ans (il s’agit bien des retraités et non de l’ensemble de la population de plus de 65 ans)

– Les femmes enceintes,

– Les enfants de moins de 15 ans (et non les mères des enfants de moins de 15 ans), la présidence du gouvernement à publié un communiqué, dimanche 3 mai, précisant que l’exclusion concerne les enfants et non leurs mères, contrairement à ce qui a été prévu dans l’ordonnance gouvernemental publiée samedi au Journal Officiel.

– Les personnes handicapées,

– Les personnes soufrant des maladies suivantes: Diabète instable,

Maladies respiratoires chroniques,

Maladies cardiaques,

Insuffisances rénales,

Insuffisances hépatiques,

Maladies cancéreuses.

Ces personnes pourront être autorisées à rejoindre leurs lieux de travail en cas d’impossibilité de travail à distance et pour des tâches professionnelles urgentes.