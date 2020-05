Le Groupe Pfizer annonce des avancées majeures dans la lutte contre le COVID-19

Le Groupe Pfizer annonce des avancées majeures dans la lutte contre le COVID-19et versent 40 millions de dollars de subventions pour soutenir les communautés dans le monde.

La plateforme média américaine, Business Wire a publié en Avril les avancées majeurs annoncées par Pfizer Monde dans la lutte contre le COVID-19. Pfizer Inc. mobilise ses équipes de recherche et collabore avec l‘ensemble des acteurs de l’innovation pour trouver des solutions efficaces face à la crise sanitaire mondiale.

Les chercheurs avancent dans la mise au point d’un composé antiviral expérimental contre le COVID-19, ainsi que le co-développement d’un vaccin candidat en collaboration avec BioNTech. Le laboratoire évalue également le potentiel des médicaments dans son portefeuille existant.

Pour soutenir la lutte contre cette pandémie, Pfizer Inc. et la Fondation Pfizer Inc. annoncent également qu’ils versent 40 millions de dollars de subventions et octroient des dons de médicaments essentiels pour répondre aux besoins urgents de santé publique à travers le monde.

Le Groupe Pfizer et BioNTech collaborent pour le co-développement du vaccin potentiel contre le nouveau coronavirus et annoncent ce 22 Avril l’approbation réglementaire de l’autorité allemande Paul-Ehrlich-Institut pour commencer le premier essai clinique des candidats vaccins COVID-19.

Cette collaboration vise à faire progresser rapidement plusieurs candidats vaccins contre le COVID-19 en s’appuyant sur le développement de vaccins à base d’ARN messager appartenant à BioNTech. Pfizer Inc. met à disposition son infrastructure et ses capacités de pointe en matière de recherche et de développement cliniques, de production et de distribution des vaccins.

Les deux entreprises pensent pouvoir fournir des millions de doses de vaccins d’ici la fin 2020 puis augmenter rapidement leurs capacités de production afin de fournir des centaines de millions de doses en 2021 (sous réserve du succès technique du programme et de l’approbation des autorités réglementaires).

BioNTech et Pfizer Inc. ont annoncé ce 22 Avril que l’autorité réglementaire allemande, le Paul-Ehrlich-Institut, a approuvé l’essai clinique de phase 1/2 pour le programme de vaccin BNT162 de BioNTech visant à prévenir l’infection par SARS-COV 2 (Nouveau Coronavirus de la maladie COVID-19). BioNTech et Pfizer Inc. développent conjointement le BNT162.

Cet essai est le premier essai clinique d’un candidat vaccin COVID-19 à commencer en Allemagne, et fait partie d’un programme de développement mondial. Pfizer Inc. et BioNTech mèneront également des essais pour le BNT162 aux États-Unis dès l’approbation réglementaire, qui devrait intervenir prochainement.

“Nous sommes heureux d’avoir terminé les études précliniques en Allemagne et d’avoir reçu cette importante autorisation réglementaire pour lancer ce premier essai sur l’Homme. La rapidité avec laquelle nous avons pu passer du début du programme à l’approbation réglementaire pour lancer ce premier essai clinique sur l’Homme témoigne du haut niveau d’engagement de toutes les parties concernées”, déclare Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech.

“Le partenariat entre Pfizer Inc. et BioNTech a permis de mobiliser nos ressources collectives avec une rapidité extraordinaire face à ce défi mondial”, a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer Inc. “Maintenant que le travail en Allemagne peut commencer, nous nous réjouissons et nous préparons activement au démarrage potentiel de ce programme d’études cliniques unique et solide aux États-Unis dans un avenir proche”.

Les recherches de Pfizer pour trouver des solutions efficaces contre le COVID-19 : Criblage de composés antiviraux

Pfizer Inc. a identifié certains composés antiviraux qui auraient le potentiel d’inhiber le coronavirus et a confirmé que les données préliminaires suggèrent que ces composés se sont révélés actifs contre le SARS-CoV-2 lors de premiers tests de criblage. Le laboratoire va donc mener des études précliniques notamment un profilage antiviral et une évaluation pour déterminer si la molécule candidate est administrable en perfusion intraveineuse. Une étude clinique de la molécule candidate sera réalisée dès le troisième trimestre 2020, soit au moins trois mois plus tôt que prévu – si les études précliniques se montraient concluantes.

D’autres traitements qui ont le potentiel scientifique d’aider les malades à combattre le virus sont également étudiés

Pfizer Inc. et le groupe de recherche clinique sur les infections respiratoires de la « Liverpool School of Tropical Medicine » lancent deux nouvelles études sur l’interaction entre le pneumocoque et le SARS-CoV-2. Les deux études aideront à démontrer si les patients infectés par le COVID-19 ont un risque plus élevé de développer une pneumonie à pneumocoque et si les deux infections entraînent une maladie plus grave et de moins bons résultats. Des résultats sont attendus dans les prochains mois.

Le Laboratoire est également en discussion avec plusieurs institutions au sujet d’études supplémentaires impliquant d’autres molécules de son portefeuille pour évaluer leur utilisation dans la lutte contre le COVID-19. « D’habitude, ce genre de recherches prend des années, mais nous explorons toutes les façons de gagner du temps là où c’est possible et nous travaillons en parallèle plutôt que de manière séquentielle », a déclaré Mikael Dolsten, Directeur scientifique et Président en charge de la recherche mondiale, du développement et du médical chez Pfizer Inc.

L’entreprise continuera à partager les données contenues dans son portefeuille et ses informations sur des candidats émergents qui pourraient être utiles aux nombreuses entreprises et organisations pour apporter des solutions à cette crise sanitaire sans précédent.

Pour soutenir la lutte contre la pandémie de COVID-19, Pfizer Inc. et la Fondation Pfizer Inc. versent 40 millions de dollars de subventions

Pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Groupe Pfizer et la Fondation Pfizer ont annoncé en Avril 2020 un don de 40 millions de dollars, réparties en subventions médicales et financières. Le Groupe répond également aux besoins des patients et des professionnels de santé engendrés par cette crise à travers des dons de médicaments essentiels destinés à la gestion des conséquences liées aux prises en charge des patients atteints et en ligne avec les indications approuvées, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, incluant [l’Algérie] [le Maroc], [la Tunisie].

Tekiano avec communiqué