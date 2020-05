Le resto du cœur, belle action du Club Rotary Carthage Horizons durant Ramadan 2020

Les membres du Club Rotary Carthage Horizons organisent durant le mois du Ramadan 2020 l’action “Le resto du cœur” au profit des forces de l’ordre, du corps Para médical et des ressortissants Africains en Tunisie.

“Le resto du cœur” est une belle action généreuse qui permet de distribuer 100 repas chauds par jour aux forces de l’ordre et à l’armée Tunisienne, au corps médical et paramédical, aux familles et personnes dans le besoin, ainsi que nos frères et amis d’Afrique subsaharienne qui sont dans une situation plus que difficile depuis le début de la crise en Tunisie tout au long de ce mois saint.

Cette action de solidarité lancée par le Club Rotary Carthage Horizon assure une livraison de menus complets quotidiennement grâce à la générosité du tunisien.

Chaque après-midi, des groupes de jeunes solidaires du Club, préparent les plats et aident à la préparation des couffins qui seront par la suite distribués.

Dans ce cadre, deux belles âmes, utilisent leurs propres camions bénévolement pour distribuer les plats et les livrer à domicile avant la rupture du jeûne. Le coût de cette opération, est assuré par les femmes membres du Club Rotary Carthage Horizon présidée par Mme Fathia Zalila.

Cette pléiade de femmes généreuses continue à apporter leur soutien inconditionnel aux actions de solidarité en cette période délicate par laquelle passe notre pays.

Dès le début de la crise le Club s’est engagé à assister les efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus en contribuant à hauteur de 5 milles dinars au montant alloué par les clubs Rotary en Tunisie ainsi qu’en faisant un don de 2 appareils respiratoires à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa.

Cette action s’est inscrite lors du Coronathon, une initiative lancée par le Rotary Tunisie afin de venir en aide à toute personne dans le besoin en ces temps difficiles, ainsi qu’aux héros en blouses blanches en première ligne face à l’épidémie.

Notons que Mme Fathia Zalila présidente du Club Rotary Carthage Horizon, a, à de nombreuses reprises participé à plusieurs autres actions de bienfaisance du même genre, avec un autre Club du Rotary, celui de Tunis Hope.

Tekiano avec communiqué