Ciel peu nuageux à partiellement voilé sur l’ensemble du pays. La hausse des températures se poursuit ce mardi avec déplacement des courants d’air vers le secteur sud.

Vent modéré sur la plupart des régions et atteindra 40 km/h près des côtes. Mer agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33°C dans les régions côtières, entre 33 et 38°C dans le reste des régions et atteindront 40°C à Tozeur avec des vents locaux de sirocco.