Amateurs de documentaires, 300 films sont disponibles gratuitement en Streaming !

L’International Documentary Film Festival Amsterdam (IFDA), le plus prestigieux festival de films documentaires au monde propose aux millions de personnes confinées à travers le monde à cause de la pandémie du Coronavirus, la possibilité de regarder en Streaming plus de 300 films documentaires gratuitement.

Ces 300 films sont issus des différentes éditions de l’IFDA, sur une période allant de 1988 à 2019. Une sélection plus qu’exhaustives de documentaires salués par la critique est disponible en ligne gratuitement pour les internautes sur le site du festival https://www.idfa.nl/.

l’IFDA annonce dans son communiqué: “Nous avons réuni sur notre site des films et des projets des éditions passées de notre festival, parce que nous pensons qu’ils devraient être vus. Quarantaine ou pas quarantaine. Bon visionnage”.

Sur le plan des thématiques, ces 320 oeuvres traitent évidemment de sujets très divers, comme l’art, la culture, l’économie, le design, la société, l’écologie, le sport ou encore l’histoire souligne le site View.fr .

Catalogue complet des documentaires gratuits de l’IFDA .

Tekiano