Festival Hammamet 2020 : Un programme 100% Tunisien

La 56ème édition du Festival international de Hammamet aura bien lieu malgré la pandémie du coronavirus mais il présentera à l’instar du festival de Carthage 2020 une programmation 100% de Tunisie.

Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts a annoncé que des artistes de Tunisie meubleront le festival dans communiqué diffusé mardi 05 mai 2020 sur la page facebook du ministère des affaires culturelles.

Le CCIH a fait savoir que la tenue du festival dans une version tunisienne est imposée par la conjoncture mondiale exceptionnelle à cause de la pandémie du Coronavirus. L’édition 2020 du festival de Hammamet aura lieu donc sans la participation des artistes étrangers non résidents dans la pays, avec des artistes tunisiens et des artistes étrangers résidents en Tunisie et en adoptant les consignes sanitaires et sécuritaires.

Le confinement général et les mesures sanitaires et sécuritaires prises dans les différents pays du monde ont rendu impossible pour les organisateurs d’effectuer les préparatifs pour l’accueil des artistes étrangers, indique la même source.

