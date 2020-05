Tunisie – Météo : Températures en hausse

La hausse relative des températures se poursuit, dépassant les moyennes saisonnières.

Les maximales seront comprises, entre 24 et 31°C dans les régions côtières, le nord et le centre, entre 33 et 40°C à l’intérieur du pays et dépasseront les 40°C au sud atteignant 43°C à Gabès, Médenine, Tozeur et Kébili avec des vents de sirocco.

La vigilance doit être de mise sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet en raison de rafales de vent atteignant les 50km/h. Mer agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet.

Le ciel est peu nuageux sur la plupart des régions. Les nuages devenant plus abondants l’après-midi sur les hauteurs ouest, avec cellules orageuses locales dans les gouvernorats du Kef, Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid.