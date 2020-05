Crucible, un shooter free-to-play by Amazon, gratuit sur PC dès le 20 mai

Le jeu vidéo “Crucible”, un shooter coopératif free-to-play développé par Relentless Studios, une équipe de développement d’Amazon Game sera disponible gratuitement sur PC dès mercredi 20 mai 2020.

Crucible marque la sortie du premier gros jeu proposé par le studio d’Amazon. Ce jeu vidéo de type shooter online permet aux joueurs d’incarner plusieurs personnages humains, extraterrestres ou robots, et de collaborer pour chasser l’équipe adverse et aller à la recherche de l’essence.

Bande-annonce du jeu Crucible :

Crucible est un jeu gratuit de tir et d’action par équipe dans lequel vos choix sont déterminants. Choisissez un chasseur et rejoignez une partie. Trois modes de jeu sont proposés. Il est disponible sur la palteforme Steam le 20 mai 2020. Pour plus d’informations consultez le site web playcrucible.com.

I.D.