 La série Nova de Huawei est de retour ! Découvrez les Caractéristiques du Nova 7i

La fameuse série nova du groupe chinois Huawei est finalement de retour et propose une nouvelle déclinaison de smartphones, un concentré d’intelligence artificielle, et des appareils à une puissance inégalée.

Après le grand succès du Huawei Nova 3i, on savait déjà tout sur la série et sa cible. Une combinaison parfaite entre l’esprit du smartphone et les jeunes pleins de vie.

Aujourd’hui, le géant chinois Huawei prouve encore une fois que son pouvoir réside dans sa capacité de regrouper une haute qualité des produits et l’innovation technologiques toute en gardant le coté rébellion et jeune avec le deuxième smartphone de la série Nova.

Le Huawei Nova 7i et son logo tant admiré en parle:

Les quatre éléments n, o, v, a sont une combinaison du monogramme unique qui présente deux personnes, la figure de gauche étend ses mains et présente un geste énorme, symbolisant l’enthousiasme et la vitalité tandis que la figure de droite est assise calme, confiante et déterminée.

Ces deux figures représentent la jeune génération sur l’attrait émotionnel du bonheur et de la liberté, proposition de style de vie en termes de connexions émotionnelles et résonner avec les autres et enfin rechercher une vie diversifiée et poursuivre une attitude de personnalité riche.