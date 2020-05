Tunisian Music Translated: Une chaîne Youtube pour traduire les chansons tunisiennes populaires

Promouvoir la musique Tunisienne en rompant la barrière de la langue, c’est le challenge entrepris par Roïya, une jeune étudiante tunisienne qui a décidé de lancer sa chaîne Youtube “Tunisian Music Translated” dès le début de la période du confinement en Tunisie, imposé par la pandémie du Coronavirus.

La chaîne Youtube Tunisian Music Translated traduit les chansons tunisiennes populaires, celles récentes mais aussi les intemporelles et faisant partie du patrimoine, en anglais pour qu’elles aient plus d’ampleur et qu’elles soient comprises par tout le monde.

En fait, j’ai pris l’initiative de créer la chaîne après avoir remarqué beaucoup de commentaires sous les vidéos des chansons tunisiennes sur YouTube de la part d’étrangers qui disent avoir aimé trouver la traduction des paroles, confie Roïya. Ce genre de commentaires est récurrent même de la part d’internautes arabes qui n’arrivent pas à comprendre le dialecte Tunisien.

Comme il y a eu ce confinement, je me suis lancée et j’ai créé cette chaîne où je traduis les chansons tunisiennes en anglais puisque c’est une langue plus universelle que le français par exemple. J’essaye d’attaquer différents genres de musique allant du malouf au rap pour montrer la diversité et la richesse du patrimoine musical Tunisien et surtout la qualité du texte des chansons. ajoute Roïya.

Pour le choix des chansons, elle s’est basé sur ses goûts, les chansons qu’elle aime ou qui l’inspirent à l’instant T. Après, elle a commencé à recevoir des propositions de la part d’amis et peu à peu des suggestions de la part d’abonnés étrangers (sous la forme de commentaires sous les vidéos).

Quelques chansons traduites par Roïya et publiées sur la chaîne Youtube Tunisian Music Translated:

Roïya Souissi est diplômée de l’ENIT (école nationale d’ingénieurs de Tunis ) et de l’ENSTA ParisTech (école d’ingénieur à Paris). Actuellement elle poursuit un doctorat à Toulouse, parcours sciences de l’Univers et de la Terre. Son travail s’articule autour de l’utilisation des données satellitaires, entre autres, pour des applications orientées vers la Terre (dans le cadre de sa thèse, le thème c’est l’agriculture et l’application, c’est l’estimation de l’humidité du sol en zone racinaire à échelle globale et à haute résolution).

Passionnée de langue anglaise, elle a eu une expérience en tant que correspondante pour un magazine numérique ‘The global panorama’ ( qui n’existe malheureusement plus ) et essaye d’écrire actuellement un peu sur le site de blogging communautaire Medium.

Pour voir plus de vidéos de chansons tunisiennes traduites en anglais, rendez-vous sur la chaîne Tunisian Music Translated

S.B.