Tunisie – Foot : La reprise du championnat de la ligue 1 du football reporté pour août

La reprise du championnat de la ligue 1 du football professionnel se fera en août 2020 a annoncé la fédération tunisienne de football,FTF, dans un communiqué publié vendredi 08 mai.

“Les autorités concernées n’ayant pas encore donné le feu vert pour la reprise des entraînements individuels et collectifs fixés par le bureau fédéral respectivement au 11 mai et 18 mai courant et le retour de la compétition de la ligue du 1 au 11 juin, la FTF annonce que la compétition reprendra en août prochain et la nouvelle saison (2020/2021) , débutera le 24 octobre, précise la FTF.

Les championnats des autres ligues débuteront le 31 octobre ajoute la FTF , soulignant que les matches de la Coupe de Tunisie seront fixés ultérieurement.

La FTF explique que ces décisions ont été prises pour assurer la sécurité des joueurs et de toutes les parties concernées et permettre aux clubs de bien se préparer, rappelant que toutes ces décisions ne se feront qu’avec l’autorisation des institutions étatiques concernées.

Au cas où le championnat de la ligue 1 ne reprendra pas au mois d’août, la fédération prendra les décisions et mesures nécessaires, ajoute la même source.