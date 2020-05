Tunisie – Météo : Les maximales oscilleront entre 21 et 26 degrés

Les températures maximales oscilleront vendredi, entre 21 et 26 degrés dans les régions côtières Est.

Elles seront au niveau de 26 et 31 degrés dans le reste des régions et atteindront 42 degrés, à El Borma et Borj Khadra. Temps partiellement nuageux dans la plupart régions du pays.

Vents forts dans les régions côtières et au Sud. La vitesse atteindra 60km/h, accompagnée de phénomènes locaux de sable, entraînant une baisse de la visibilité horizontale. La vigilance doit être de mise pour l’activité de la pêche. Mer très agitée.