Exposition photographique en ligne “Rooms with a view, a confined portrait”

La Maison de l’Image propose aux internautes une visite virtuelle du 7 mai 2020 et s’étalera jusqu’au 29 mai 2020 pour découvrir l’exposition collective “Rooms with a view, a confined portrait “.

Il s’agit là d’une exposition photographique de grande envergure fruit d’une quête périlleuse, regroupant 25 artistes des 5 continents et qui a pour commissaire d’exposition Amine Landoulsi. De Milan à New York à et de Wuhan à Téhéran, tous d’où qu’ils soient, partageront avec vous leur vécu durant cette crise mondiale sans précédent.

Liste des Artistes (ville de résidence durant le confinement – pays): Adas Vasiliauskas (Vilnius – Lituanie), Alyssa Fujita Karoui (New York – USA), Amel Pain (Amman – Jordanie), Amr Alfiky (New York – USA), Arek Rataj (Wuhan – Chine), Burhan Ozbilici (Ankara – Turquie), Chanh VO (Tunis – Tunisie), Diego Bastos Cunha (Lisbone – Portugal), Elaine Li (Tokyo – Japan), Emilie Hallard (Barcelone – Espagne), Gianluigi Guercia (Cap Town – Afrique du Sud), Gianmarco Meraviglia (Milan – Italie), Golnaz Taheri (Téhéran – Iran), Jean Baptiste de Ville d’Avray (Lisbone – Portugal), Jeanne van Heerden (Jumeirah – Kowait), Mahmoud Khaled (Dubaï – UAE), Matilde Gattoni (Barcelone – Espagne), Mattia Michelli (Florence – Italie), Mickael Szymanski (Santiago – Chili), Mohamed Farouk Batiche (Alger – Algérie), Newsha Tavakolian (Téhéran – Iran), Saumya Khandelwal (New Delhi – Inde), Skander Khlif (Munich – Allemagne), Thierry Bresillon (Tunis – Tunisie), Yassine Meddeb Hamrouni (Paris – France).

Elles et ils ont vécu le confinement. Qu’il soit partiel ou total, les photographes l’ont enduré exponentiellement. Leurs raisons d’être étant d’informer et de produire des images, afin que les peuples s’en servent comme une thérapie sociétale de groupe à l’encontre de ce fléau invisible. Mais surtout à archiver le présent par des preuves indiscutables. souligne le curateur de l’exposition Amine Landoulsi.

Pour visiter l’exposition, rendez-vous sur le site web : www.maisonimage.tn/expositions/

Tekiano avec communiqué