Hend Sabry, Dhafer El Abidine et Ghanem Zrelli, 3 acteurs tunisiens sur Netflix (vidéos)

Les acteurs tunisiens Hend Sabry, Dhafer El Abidine et Ghanem Zrelli vont signer leurs présences dans des productions qui seront diffusées sur la plateforme américaine de streaming vidéo Netflix.

L’acteur tunisien Dhafer El Abidine a annoncé sur son compte Instagram qu’il participe à une série américaine intiutlée “The Eddy”, la première série du réalisateur franco-américain Damien Chazelle connu pour avoir remporté à 35 ans l’oscar du meilleur réalisteur pour son film comédie musicale “La La Land”.

La série The Eddy, tournée à Paris, est diffusée sur Netflix depuis le 8 mai 2020 et rassemble les acteurs André Holland, Tahar Rahim et Leïla Bekhti. Synopsis du film The Eddy : Autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, Elliot Udo est désormais le patron de The Eddy, club ayant connu des jours meilleurs. Il y dirige un orchestre où se produit la chanteuse Maja qui est aussi sa petite amie occasionnelle.

La Star tunisienne Hend Sabry a annoncé qu’elle va rejoindre la famille Netflix avec une nouvelle série dramatique ou elle sera protagoniste et productrice exécutive. Cela sera la première expérience de Hend Sabry en tant que productrice exécutive avec sa boite SALAM Production, précise-t-elle avec enthousiasme.

L’artiste Ghanem Zrelli que les téléspectateurs ont connu à travers le feuilleton “El Maestro” et des films comme “Thala mon amour” et “La belle et la Meute” fait partie du casting du film thriller “In Paradox”, le nouveau film arabe qui débarque sur Netflix réalisé par Hamad AlSarraf.

Bande Annonce du Film In Paradox disponible sur Netflix :

S.B.