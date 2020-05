Flat6Labs Tunis organise son 1er Demo Day virtuel en Tunisie avec 8 startups

L’accélérateur Flat6Labs Tunis célèbre son 5ème Demo Day, mercredi 13 mai à 14H, la toute première édition d’un Demo Day virtuel en Tunisie, avec 8 startups tunisiennes innovantes qui présenteront leurs activités à des centaines de participants inscrits en ligne.

Le cinquième cycle comprend des startups opérant dans un large éventail de secteurs, notamment l’industrie 4.0, l’automobile, les places de marché, la robotique, l’éducation, la FinTech et le tourisme.

Toutes les startups sont axées sur la technologie et sont prêtes à présenter leurs produits à des investisseurs potentiels, aux médias et à la communauté entrepreneuriale en général.

En trois ans d’activité, l’accélérateur Flat6Labs et son fonds d’investissement ont accompli de nombreuses réalisations importantes, notamment le soutien de son portefeuille en assurant un follow-on funding, la création d’emplois, la sensibilisation à l’esprit entrepreneurial dans le pays ainsi que le soutien aux startups et à l’écosystème local en Tunisie.

Après avoir reçu plus de 1500 candidatures, 36 startups tunisiennes ont reçu le soutien du programme avec un investissement initial de 200.000 TND, en plus d’avantages techniques, d’une formation rigoureuse, du coaching, et l’accès à un réseau étendu d’investisseurs qui leur ont permis d’améliorer leur développement commercial et les produits et services fournis.

En outre, l’accélérateur a joué un rôle majeur en incitant les jeunes à la culture entrepreneuriale en s’engageant auprès de la communauté et en établissant des partenariats avec des universités locales et des organisations professionnelles axées principalement sur l’esprit entrepreneurial, telles que Open Startup Tunisia et Enactus, ainsi que des entreprises telles que E&Y et Meubles Intérieurs.

Flat6labs Tunis a également organisé de grands événements de réseautage tels que Startup Open Doors qui a rassemblé plus de 100 startups à travers le pays lors de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat.

Flat6Labs a également organisé un salon de l’emploi en collaboration avec la communauté du Facebook Developers Circle où 35 startups ont offert plus de 100 offres d’emploi à 500 participants. L’année dernière, Flat6Labs Tunis a lancé l’Investor Academy, une initiative axée sur la sensibilisation à l’investissement dans l’innovation et les startups, en se concentrant spécifiquement sur les Business Angels.

L’accélérateur a travaillé stratégiquement pour étendre son réseau en promouvant constamment de nouveaux partenariats avec les acteurs des secteurs public et privé. Ses principaux partenaires sont le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF), Meninx Holding, et la BIAT, ainsi que la Société Financière Internationale (IFC) qui a rejoint le fonds l’année dernière.

Le partenariat avec l’IFC comprend un investissement d’un million de dollars dans le fonds d’amorçage Anava Seed fund géré par Flat6Labs Tunis pour encourager les initiatives des femmes et des jeunes à travers du soutien technique à l’accélérateur.

Vous pouvez vous inscrire à l’événement à l’adresse suivante : https://demoday.flat6labstunis.com/.

Tekiano avec communiqué