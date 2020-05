Western Union offre une réduction des frais pour les travailleurs de première ligne

Western Union, l’un des leaders des transferts d’argent et paiements transfrontaliers et interdevises, a annoncé une réduction de 50% des frais pour les intervenants de première ligne et les travailleurs essentiels envoyant de l’argent dans le monde entier via l’un des canaux numériques de l’entreprise pendant les deux prochaines semaines.

Western Union rend ainsi hommage aux premiers intervenants et travailleurs essentiels dans le monde et les travailleurs essentiels dans le cadre des efforts continus de l’entreprise pour fournir des services de transferts d’argent et de paiements essentiels pendant la pandémie COVID-19.

La promotion est un petit hommage de la société à ces clients pour leur engagement envers leurs communautés locales et leur dévouement à maintenir l’infrastructure et les ressources nécessaires pour le maintien des économies locales à flot.

Selon Western Union, plus de 65% des citoyens du monde travaillant et vivant à travers le monde occupent des postes de premiers intervenants ou dans les industries de services essentiels. Ces citoyens du monde ont un indice élevé dans de tels rôles dans les principaux pays: 63% aux États-Unis; 67 pour cent au Royaume-Uni; 68% en France; 70 pour cent en Allemagne; 62 pour cent en Australie; 58% aux EAU et 71% en Arabie saoudite.

La réduction des frais, valable avec le code de transfert THANKS2020, s’applique à toute transaction initiée dans la majorité des pays à capacité numérique de Western Union sur westernunion.com ou via l’application Western Union, et reçue à travers le réseau mondial de Western Union : via un compte bancaire ou un portefeuille numérique dans plus de 100 pays, ainsi que via les points de vente au détail dans 200 pays et territoires.

La réduction des frais sera en vigueur du 08 au 20 mai 2020 et est disponible pour les premiers intervenants représentant le corps médical, la police et les pompiers ainsi que les travailleurs essentiels dans les secteurs de l’alimentation, des transports, des services publics et d’autres industries essentielles, y compris la fabrication et la construction.