La Tunisie d’antan: Ramadan et Judaisme, thème d’un webinar organisé par Carthagina

L’association Carthagina propose aux internautes de découvrir la Tunisie d’antan dans le cadre d’un Webinar qui parle du Ramadan et du Judaisme. Pour cela Carthagina part à la rencontre de Michèle Madar, une écrivaine franco-tunisienne qui s’intéresse aux contes et légendes judéo-arabes, qui parlera de ses souvenirs en tant que juive tunisienne pendant le mois de ramadan à la Goulette.

Le webinar “Tunisie d’antan: Ramadan et Judaisme by Carthagina” sera organisé vendredi 15 mai à partir de 21H (Heure locale) et sera modéré par les soins du Carthaginer Sam Zekri. La diffusion en direct sera faite sur la chaine Youtube de “Carthagina”.

Michèle Madar a transcrit pour les générations futures, les contes et légendes judéo-arabes racontés par sa grand-mère Margueritte durant son enfance à la Goulette, en Tunisie. C’est ainsi que des livres comme “Un sourire sardonique : et autres contes effrayants de Tunis”, “L’ogresse verte : contes tunisiens” et “Les sept jarres : et autres contes de Tunis” ont été édités en 2003 en plus de “Le secret de Messaouda : contes tunisiens judéo-arabes” en 2005.

Parmi les romans qu’elle a écrit “Si seulement Abraham avait eu deux filles” (2008). Cet ouvrage raconte le quotidien dans la Tunisie du Président Habib Bourguiba, où se vivait le partage des coutumes selon l’adage “chacun à sa façon dans le respect de tous”.

Pour participer au Webinar de l’association Carthagina , il faut remplir le formulaire d’inscription https://forms.gle/Hh3m6AwFLHcT5t9Y8

