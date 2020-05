Une solution Made In Tunisia pour détecter les personnes sans masques dans les lieux publics

Une startup Tunisienne Datavision développe un dispositif pour détecter les personnes sans masques dans les lieux publics. Elle propose une solution Made In Tunisia capable de trouver en temps réel toute personne ne portant pas de masque de protection dans les espaces extérieurs.

Afin de limiter une éventuelle propagation rapide et dangereuse, au cours de cette période délicate de déconfinement en Tunisie, certaines mesures de sécurité ont été prises telles que la distanciation physique et le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics.

La solution multiplateforme de Datavision est destinée principalement aux propriétaires de lieux à vocation commerciale en vue d’améliorer l’expérience des visiteurs grâce aux recommandations de gestion d’espace, d’équipe et du lieu proposées par la solution.

Pour se faire, elle recourt à un box d’analyse utilisant les caméras et les capteurs intégrés ou en étant connecté aux systèmes de caméras de surveillance déjà installés et à une plateforme de visualisation et d’analyse de data en temps réel, toujours en garantissant l’anonymat des visiteurs et en respectant les lois de la vie privée.

Plus d’explications dans la vidéo qui suit:

La solution développée par Datavision peut être utilisée dans les lieux ouverts au public tels que les institutions sanitaires privées et publiques, les banques et les agences similaires, les magasins, les supermarchés et les boutiques. Les responsables de ces lieux seront ainsi prévenus instantanément et pourront agir en conséquence afin de garantir la sécurité de leurs clients.

Cette fonctionnalité est également apte à être connectée aux portes automatiques et aux tourniquets afin d’empêcher leurs ouverture dans les cas qui le nécessitent. Elle peut être déployée avec le box DATAVISION ou sans lui, en étant directement connectée aux systèmes de caméras de surveillance existants.

Elle est plus sécurisée que l’interaction directe car elle permet de veiller au respect des lois du dé-confinement tout en évitant de mobiliser des agents sur terrain, exposant ainsi moins de personnes aux risques de la contamination.

DATAVISION est une Startup Tunisienne (SARL), fondée en 2019 (Label Startup ACT novembre 2019) , faisant partie du 4ème cohorte de l’accélérateur Flat6Labs Tunis et clôturant sa première tournée de levée de fonds avec ANAVA SEED FUND. Actuellement, elle fait partie du programme d’incubation à Londres avec le programme OCO GLOBAL et prépare son suivi à Paris avec le programme Business France.

Plus d’informations sur le site solution COVID-19 de Datavision .

Tekiano