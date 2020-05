Les friperies d’El Hafsia incendiées

Un incendie au souk sidi Sridek à El Hafsia, en face du stade s’est déclenché la nuit dernière. Les unités de la Protection civile sont parvenues a éteindre cet incendie des friperies à la Hafsia mercredi 13 mai dans la matinée.

Le porte-parole de la Protection civile Moez Boutriaa a déclaré à la TAP que l’incendie s’est déclaré vers 5h00 et s’est propagé dans près de 30 friperies de Tunis.

Les unités de la Protection civile ont réussi à empêcher la propagation des flammes dans les habitations avoisinantes.

L’origine et la cause de l’incendie demeurent inconnues et une enquête sera ouverte pour les déterminer. Que des pertes matérielles ont été constatées.

L’incendie du fripe d’El Hafsia au coeur de la capitale Tunis s’est déclenché un jour avant l’ouverture des commerces de friperies en Tunisie prévue pour jeudi 14 mai 2020.

