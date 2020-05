Tunisie – Météo: Les maximales oscilleront entre 32 et 38 degrés

Les températures seront stables mercredi. Les maximales oscilleront entre 32 et 38 degrés. Elles seront plus basses, dans les régions côtières, soit entre 24 et 29 degrés.

Vents moins forts d’une vitesse atteignant 40km/h. Mer agitée et ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Cette journée sera caractérisée par le positionnement de masses d’air très chaudes d’origine saharienne, sur le Sud du pays, lesquelles vont causer une hausse des températures maximales à des niveaux records au cours de cette période dans les régions intérieures, soit des températures oscillant entre 40 et 45 degrés.

Elles varieront entre 30 et 36 degrés dans les régions côtières au Nord et au Centre.