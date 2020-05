Le Goethe-Institut Tunis lance un concours dédié aux recettes tunisiennes “Fi Sahni”

Le Goethe-Institut Tunis lance un concours dédié aux recettes tunisiennes saines qui se déroulera sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube) en cette fin du Ramadan 2020. Le concours du Goethe-Institut Tunis est intitulé #FISAHNI (Dans mon assiette).

FISAHNI a pour ambition de rendre hommage à la riche histoire agricole de la région méditerranéenne et particulièrement, à la richesse culinaire et aux attributs nutritifs de la cuisine tunisienne.

L’institut allemand invite les internautes à participer à ce nouveau projet “Fi Sahni” pour contribuer à rassembler le maximum de recettes pour une alimentation saine.

Pour participer au concours #Fisahni, il est conseillé de parcourir les recettes de grand-mère, ou de chercher dans les livres de recettes de ses proches ! Il est important aussi d’explorer le potentiel des produits de saison dans les région tunisiennes puis partager ces découvertes culinaires.

Les règles de participation au concours ‘Fi Sahni’ : — Enregistrez une courte vidéo de vous-même (min. 1m / max. 3 min) présentant votre recette ou votre assiette. — Assurez-vous qu’il y a suffisamment de lumière et que vous êtes audible. Votre smartphone fera l’affaire. — Envoyez cette vidéo à l’adresse électronique suivante : emily.sarsam@goethe.de. La vidéo sera téléchargée sur notre canal Youtube Goethe-Institut Tunis. Vous pouvez partager la vidéo du lancement de ce concours. Et/ou : – Prenez une photo d’un plat que vous avez préparé et partagez-la sur Instagram avec un texte qui décrit la préparation de la recette (si vous avez d’autres infos concernant cette recette : histoire, anecdotes, etc… n’hésitez pas à le mentionner). – N’oubliez pas de nous taguer sur Instagram et/ou Facebook @goetheinstitut_tunis avec le Hashtag #fisahni NB : Les contributions peuvent être en tunisien, français, allemand ou anglais.

Par cette initiative, nous vous encourageons à penser à des alternatives et à être créatif. indique le Goethe Institut Tunis qui invite les participants à considérer les points suivants :

– Les propriétés bénéfiques du produit choisi pour notre santé : Ce plat peut-il être préparé sans viande ? Puis-je éviter les aliments transformés dans ma recette ?

– Durabilité, créativité et innovation: Puis-je utiliser des parties de légumes qui sont d’habitude jetés/gaspillés (exemple : feuilles de fenouil dans la farfoucha) ? Puis-je utiliser l’ensemble du produit?

– Le choix des produits (saisonniers, locaux, durables)

– Y a-t-il des herbes sauvages comestibles dans mon environnement immédiat ?

– Ce plat est-il inspiré par le patrimoine culinaire local ?

En plus d’approfondir nos connaissances en culture culinaire, à la fin du mois de Ramadan et suite à un tirage au sort, trois gagnants seront annoncés et recevront les prix suivants :

Des mois d’abonnement à Agritable (Panier hebdomadaire de fruits et légumes), Totebag et carnet du Goethe-Institut Tunis réalisés par les designers Bakoo et Atelier Glibett.

Plus d’informations sur le site www.goethe.de/tunisie.

Tekiano avec Goethe Institut Tunis