Le jeu-vidéo Marvel’s Iron Man VR sortira le 3 juillet sur PS4

Sony informe que son Jeu-vidéo de l’univers Marvel, Marvel’s Iron Man VR qui permet d’incarner le célèbre héros Marvel, Tony Stark sortira finalement le 3 juillet 2020. La sortie de Marvel’s Iron Man VR a déjà été annoncée à deux reprises en février et en mai 2020 mais Sony a préféré décaler encore plus la date de sortie du jeu sur PS4.

Marvel’s Iron Man VR est un jeu complet en réalité virtuelle. Il permet aux joueurs d’endosser l’armure du célèbre meneur des Avengers, le super-héros Tony Stark et vivre une histoire inédite dans l’univers Marvel dédié à Iron Man.

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel’s Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW

— PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020