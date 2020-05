Tunisie – déconfinement: Les hypermarchés rouvrent leurs portes et plusieurs nouvelles mesures

La ministre Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement, chargée des grands projets a déclaré à la suite d’une conférence de presse donnée dans la matinée du 14 mai que les 4 Hypermarchés tunisiens, Carrefour Tunisie, Mall of Sousse, Azur City et Géant Tunis City pourront réouvrir leurs portes dès vendredi 15 mai 2020.

La ministre a aussi déclaré que les marchés hebdomadaires de Tunisie ainsi que les marchés de bétail pourront aussi reprendre leurs activités à partir du vendredi 15 mai.

Les autres établissement qui rouvriront leurs portes sont les centres destinés aux enfants autistes et les personnes aux besoins spécifiques.

Par ailleurs, elle a annoncé qu’un levée de confinement sera appliqué sur les personnes de plus de 65 ans et les enfants de moins de 15 ans à partir du lundi 18 mai 2020. Les crèches et les jardins d’enfants devraient rouvrir après l’Aid El Fitr.

Les cafés et les restaurants demeureront fermés pour le moment et l’allègement du couvre feu de 23h à 5h appliquée dès le 13 mai ne signifie pas pour autant que les commerces sont autorisés à ouvrir le soir.

Une campagne de sensibilisation sera lancée afin d’inciter les citoyens tunisiens à porter des masques de protection et à respecter la distance de sécurité d’un mètre entre les personnes, pour limiter les risques de contagion par le covid-19. Les personnes qui ne respecteront pas ces mesures seront sanctionnées.

