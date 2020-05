Fruits Confinés : Un projet d’artistes tunisiens et étrangers confinés à Elbirou Art Gallery

La galerie Elbirou propose aux internautes de découvrir des oeuvres inédites d’artistes confinés chez eux en Tunisie ou à l’étranger. Car malgré l’imposition de rester chez soi à cause de la pandémie du Coronavirus, la créativité ne s’arrête pas pour autant. Les artistes confinés continuent à donner libre cours à leurs talents et à innover chacun dans son domaine.

Il y a une certitude : c’est que cette crise a engendré une croissance vertigineuse de l’activité sur internet, que le télétravail a été encouragé, et que la digitalisation massive est en marche ! C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de FRUITS CONFINÉS souligne Karim Sghaier, un des initiateurs d’Elbirou Art Gallery.

Nous avons voulu non pas présenter des œuvres déjà réalisées comme ça a déjà été le cas, mais plutôt aller à la rencontre d’artistes contemporains tunisiens et internationaux, dans leurs ateliers, pour découvrir l’intimité de leurs démarches créatives, ajoute-il.

Chaque artiste dispose d’une page sur le site web d’Elbirou http://elbirou.com/fruits-confines/ afin qu’ils puissent partager virtuellement avec les visiteurs son monde aet ses créations variées et inédites. L’internautes pourra découvrir chaque jour les nouveautés d’artistes divers qui ont choisi d’exposer chez Elbirou.

Peintres, plasticiens, photographes mais aussi artistes en art graphique ont choisi de se joindre à l’aventure et faire partie cette exposition virtuelle collective. De nouveaux artistes sont proposés quotidiennement et annoncés sur la page Facebook de Elbirou Art Gallery .

Les oeuvres proposées sont souvent accompagnées d’un texte relatant le vécu de l’artiste, la genèse de son art et comment se passe son confinement imposé. Des moments d’intimité partagés qui permettent au lecteur d’entrer dans l’univers de l’artiste et de partager des bouts de sa vie.

Le visiteur pourra découvrir par exemple Lost in Tunis in his garden, Meriam, confinée à la ferme de ses parents et Va Jo qui vit son Lockdown in Doha mais aussi les mondes de Reem Yassouf, artiste syrienne vivant en France, de Monther Jawabreh (Palestine) et de la talentueuse Najah Zarbout et plein d’autres:

Elbirou Art Gallery est une plateforme culturelle indépendante vouée à la présentation de l’art contemporain qui a été inaugurée en décembre 2015. C’est également un lieu d’expérimentation et de synergie entre divers événements artistiques. Elle se loge dans un ancien dépôt de laine familial datant des années 1960 transformé en une galerie d’art toute récente bénéficiant d’un emplacement stratégique au cœur de la ville de Sousse.

Parmi les projets notables d’Elbirou Art Gallery, on compte UV (Utopies Visuelles), l’événement artistique mêlant Art et Tourisme dans la ville de Sousse, qui a été proposé lors de 2 éditions en 2018 et 2019 , l’exposition collective “Seconde Vie 5” avec plusieurs jeunes talents et l’exposition “Il était une fois l’image Argentique”.

Qui sait, le projet virtuel “Fruits confinés” pourra peut être aboutir un jour à une nouvelle exposition collective réelle et qui vaudra surement le déplacement après cette période de confinement.

Sara Tanit

