HOLBERTON SCHOOL s’engage contre le chômage des jeunes diplômés

HOLBERTON SCHOOL se mobilise, à travers une troisième session, pour offrir une perspective professionnelle à des talents nationaux dans le domaine du numérique.

Universités fermées, enseignement à distance souvent aléatoire, formation insuffisante, diplômes à faible retour d’employabilité et ne correspondant pas à une réelle demande des entreprises, autant de facteurs qui ne manqueront pas dans les mois à venir d’augmenter de manière exponentielle le chômage des jeunes diplômés.

Partant de ce constat de crise, HOLBERTON SCHOOL, co-fondée en Tunisie en juillet 2019 par Neila BENZINA, fondatrice de WIMBEE et présidente de TACT, a déjà formé une centaine de jeunes au métier de la programmation informatique, métier que l’école s’engage à leur fournir au terme de leur première année avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de se spécialiser en deuxième année, dans l’Intelligence Artificielle, le deep-learning, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

La date limite d’admission pour l’inscription à Holberton School est fixée pour le 17 mai.

À propos de la Holberton School :

La Holberton School est une école d’ingénieurs basée à San Francisco, dans le Connecticut, en Colombie (Bogotá et Medellín)et à Tunis en Tunisie. Il s’agit d’une école qui forme les talents de la tech de demain en permettant aux étudiants d’aujourd’hui d’obtenir une éducation de qualité, quels que soient leur âge, leur genre, leur expérience, leur passé, leur origine, ou leurs

moyens financiers. C’est dans cette optique que la Holberton School a conçu un logiciel capable de sélectionner de façon automatisée et sans biais les candidats qui rejoindront l’école. L’école est soutenue par différents acteurs de la tech, du sport et du divertissement tels que NE-YO, Priyanka Chopra, Jeff Weiner, CEO de LinkedIn, Jerry Yang, fondateur de Yahoo!, Solomon Hykes, CEO de Docker ou Stéphane Kasriel, Directeur Général de Upwork.

Tekiano avec communiqué