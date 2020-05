Tunisie – Météo : Températures en baisse

Ciel partiellement couvert vendredi dans la plupart des régions. Pas de pluie prévue.

Une baisse considérable des températures sera enregistrée à partir de ce vendredi. Les maximales oscilleront entre 24 et 30°c dans les régions côtières, et 32 et 38°c dans le reste des régions.

Dans l’extrême sud, les températures atteindront localement 43°c avec vents de sirocco.

Vents forts accompagnés de phénomène de sable prévus près des côtes et au sud. Leur vitesse maximale atteindra 60 km/h. La vigilance est donc de mise. Mer très agitée.