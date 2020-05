Le Huawei Nova 7i, Supercamera, superNova Disponible en précommande à 999TND SEULEMENT !

Aujourd’hui on se trouve face à une nouvelle merveille de Huawei, le nova 7 i qui est disponible en précommande le 18 mai 2020 avec un design élégant, innovant et époustouflant ; doté d’une caméra quadruple arrière innovante, une grande batterie et un puissant chipset Kirin 810, ce qui en fait un autre smartphone révolutionnaire pour un jeune génération de consommateurs qui aiment jouer, capturer et partager.

Le nouveau Huawei Nova 7i est le smartphone ultime pour le plus grand concours mondial de photographie et de vidéo sur smartphone, Huawei Next image 2020.

HUAWEI NEXT-IMAGE 2020 offrira aux photographes amateurs de smartphones et aux conteurs visuels qui partagent leurs images édifiantes, plus de 70 chances de gagner des prix en argent allant jusqu’à 10000 $, avec les images les plus puissantes sélectionnées par une collection des plus grands experts mondiaux de la photographie.

Huawei encourage les participants à explorer différentes perspectives pour découvrir la diversité et la beauté de la vie, avec six catégories distinctes pour célébrer la beauté et le pouvoir positif de la créativité.

Near Far : Utilisez la caméra de votre smartphone pour capturer des joyaux cachés et différentes perspectives, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur.

Good Night : Capturez des moments amusants la nuit ou dans un environnement peu éclairé. Reflétez l’atmosphère du moment et soyez créatif.

Hello, life : Une image vaut mille mots – alors capturez et partagez l’émotion ou l’inspiration que vous tirez de votre quotidien.

Faces : Expérimentez l’identité et le pouvoir de la photographie de portrait. Capturez les visages de vos proches.

Live Moments : filmez et produisez une courte vidéo ou un film mobile d’une durée maximale de 10 minutes. Exprimez votre créativité et partagez des histoires positives sous forme d’images en mouvement.

Storyteller : utilisez un ensemble de photos pour exprimer vos émotions et raconter votre histoire personnelle. L’histoire doit comprendre 3 à 9 images.

Pour plus d’information sur le concours Next image, n’hésitez pas de consulter https://gallery.consumer.huawei.com/

Dans ce cadre Huawei vous offre la SuperCamera de Nova 7i qui dispose de cinq caméras alimentées par l’IA qui génèrent des images immaculées à chaque pression sur l’obturateur.

La configuration arrière 48MP Quad AI comprend un capteur ultra-HD 48MP, une caméra ultra grand angle 120 °, un objectif macro et un capteur de profondeur dans un design avant-gardiste. Une caméra frontale de 16 mégapixels rend chaque prise de vue en haute résolution, avec des couleurs vives et authentiques.

Le capteur principal de 48 MP pour le système de caméra arrière offre des capacités d’imagerie extraordinaires, avec sa taille de capteur ultra-large de 1/2 pouce et sa large ouverture f / 1,8. Dans des environnements plus sombres, une technologie interne de « fusion de pixels 4 en 1» intervient automatiquement pour assurer une photosensibilité beaucoup plus élevée, garantissant ainsi des performances de premier ordre malgré un éclairage insatisfaisant..

Le nova 7i vous permet également de prendre des photos de nuit sans trépied, grâce au mode Super Night exclusif à Huawei, réalisé grâce à la collaboration entre le traitement des cloques du chipset Kirin 810 et des algorithmes d’intelligence artificielle de pointe. Fondamentalement, avec une pression sur l’obturateur, plusieurs photos seront prises pendant la longue exposition qui dure de 2 à 6 secondes, et elles seront synthétisées intelligemment pour créer une image finale nette, étonnante et sans bruit. Vous pourrez même capturer la nuit étoilée tout comme la façon dont vos yeux la perçoivent !

Alors qu’est-ce que vous attendez ?

Commandez le Huawei Nova 7i maintenant sur le site consumer Huawei et vivez l’aventure du Next image avec un smartphone performant et surtout gagnant 🙂

