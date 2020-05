Tunisie – Coronavirus: Les Scouts Tunisiens hautement mobilisés avec 22 mille actions terrain

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus et afin d’appuyer les efforts de l’état, les Scouts Tunisiens ont mobilisé près de 10223 volontaires et 1450 coordinateurs pour la réalisation de 22 680 interventions sur terrain, d’après un communiqué rendu public.

Le communiqué de l’organisation des scouts tunisiens indique que 61 scouts volontaires ont été mobilisés dans les centres de confinement sanitaire et 36 autres dans l’hôpital d’urgences à Tunis. Les scouts ont également assuré 1858 opérations de dons de sang .

Les aides sociales ont notamment concerné la distribution des masques médicaux au niveau de près de 142 stations de transport public en plus des interventions au niveau de 254 bureaux de la poste en imposant l’ordre au niveau des files d’attente outre la distribution des colis alimentaire et des repas de rupture de jeun pendant le mois de ramadan au profit des nécessiteux et des réfugiés.

Les détails des opérations effectués par les scouts tunisiens dans le document qui suit:

L’organisation des scouts tunisiens a également participé à des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens relatives à la nécessité de respecter les mesures de confinement ciblé la collecte des aides en coordination avec les autorités locales et le ministère des affaires sociales.

Des opérations de désinfection des voies et des espaces publics seront également assurées par les scouts tunisiens en coopération avec le ministère des affaires locales.

L’organisation des scouts tunisiens a fait part de sa disposition à participer dans l’organisation des examens nationaux en coordination avec le ministère de l’éducation.

Tekiano avec TAP