Consommer la culture autrement: un Webinar proposé par les membres de l’ATUGE

L’ATUGE propose aux internautes d’examiner les nouveaux modes de consommation de la culture dans le cadre du contexte mondial délicat marqué par la pandémie du coronavirus.

Plusieurs entrepreneurs créatifs et opérateurs culturels ont tenté de nouveaux canaux de diffusion de leurs produits. De plus, en situation de confinement, les verrous classiques et freins qui se posaient à ces nouveaux modèles se sont affaiblis.

Un webinar de l’ATUGE intitulé “Consommer la culture autrement” sera proposé dans ce sens jeudi 21 mai 2020 par plusieurs membres de l’association.

Les problématiques qui seront abordées sont :

– Quels sont ces nouveaux modes de consommation de la culture ?

– Comment la crise de la Covid-19 a impacté leur adoption ?

– Comment changent-ils les pratiques culturelles ?

– Sur le long terme, comment serait-il possible de pérenniser ces modes de consommation et les diffuser plus largement ?

Pour répondre à ces questions, un panel d’entrepreneurs culturels qui se sont spécialisés dans ces nouveaux modes de consommation de la culture sont invités.

Liste des intervenants :

– Mme Ines Baccouche, fondatrice d’ArtForNess, une galerie en ligne qui vise à promouvoir les BDistes , illustrateurs et graphistes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

– Mme Wafa Gabsi, fondatrice d’Archiv’Art, une plateforme d’art en ligne qui met en avant les artistes contemporains visuels tunisiens et africains, propose leurs produits en vente et vulgarise l’art visuel contemporain de manière générale.

– M. Seif Eddine Jelassi, président de Fanni Raghman Anni, organisation culturelle tunisienne qui oeuvre à promouvoir l’accès à la culture dans les régions marginalisées, à valoriser la diversité des expressions artistiques alternatives dans les espaces publics, et à défendre les droits de l’Homme par le biais de tactiques créatives. Cette association a lancé le festival en ligne Conolia.

– M. Omar Machat, co-fondateur de la start-up Artify, la première plateforme de vidéo à la demande légale en Tunisie qui vise à réunir et à promouvoir la production audiovisuelle tunisienne (films, séries et pièces théâtrales).

– M. Mohamed Ali MIDANI, directeur exécutif de la start-up Digital Cultural eXperience, fournisseur d’expériences culturelles immersives via les technologies interactives (RV, AR, gaming & application).

Le webinar sera animé par les membres du Club Média Culture de l’ATUGE, M. Walid Saddi, responsable architecture et études transverses chez Bouygues Télécom, et Mme Chahira Mehouachi, enseignant chercheur spécialiste des industries créatives à ISG Paris Business School.

Pour s’inscrire au Webinar de l’Atuge qui sera hébergé sur la plateforme Zoom, voici le lien : https://bit.ly/2AF7x3n

Tekiano avec ATUGE