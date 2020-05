Tunisie – Météo : Temps frais ce mardi

Les perturbations météorologiques se poursuivent ce mardi. Le temps sera frais et les températures maximales oscilleront entre 20°c et 24°c dans le nord et les hauteurs et entre 24°c et 28°c dans le reste des régions. Elles atteindront 32°C dans les régions d’El Borma et Borj El Khadra.

Des pluies isolées sont attendues dans le nord, le centre et localement dans le sud-ouest. Passages nuageux dans le reste du pays.

Les alertes météo restent toujours en vigueur pour la pêche et la navigation.