Vidéo – Buzz: Dernières images du Tigre de Tasmanie, disparu depuis 85 ans

Le tigre de Tasmanie qui vivait en Australie est aujourd’hui une espèce disparue. Le National Film and Sound Archive of Australia (NFSA) a dévoilé des images d’un tigre de Tasmanie filmé dans sa cage du zoo Beaumaris à Hobart qui ont été tournées en 1935 mais n’ont jamais été vues depuis 85 ans.

Ces images rares font partie du film documentaire “Tasmania The Wonderland”, elle ont été restaurées et diffusées. Découvrez les dernières images jugés précieuses du Tigre de Tasmanie dont le nom scientifique est le thylacine:

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

