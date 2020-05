 Webinar “Ils Font du Cinéma” dès le 21 mai 2020 en direct sur la page du CNCI

Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) propose aux internautes un nouveau rendez-vous dédié au monde du cinéma, un webinar intitulé “Ils Font Du Cinéma” et ce chaque jeudi dès le 21 mai 2020 en direct sur sa page Facebook.

Ces webinars seront proposés par le CNCI, l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth (ISAC) et l’Institut supérieur des arts multimédia de La Manouba (ISAMM) qui proposeront une série de rencontres avec les professionnels du cinéma en Tunisie. Ces rencontres virtuelles seront modérés par Lamia Guiga et Ikbel Zalila.

La CNCI précise que cela constitue une occasion pour connaitre les métiers et les parcours des professionnels du 7e art dans le domaine cinématographique.

Le premier webinar du jeudi 21 mai sera dédié au domaine de l’exploitation et la distribution cinématographique avec la participation de Lassaad Goubantini, Mohamed Frini et Yahia Lagrach et sera transmis en direct sur la page du CNCI .

Tekiano