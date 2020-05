Tunisie – déconfinement: Réouverture des cafés, restaurants et mosquées dès le 4 juin 2020

La ministre chargée des grands projets auprès de la présidence du gouvernement, Lobna Jeribi a déclaré lors d’une conférence de presse donnée le 21 mai que les cafés et les restaurants rouvriront leurs portes à partir du jeudi 4 juin 2020, soit lors de la troisième phase de confinement ciblé.

Ces établissements sont tenus de respecter les mesures de distanciation et la capacité d’accueil fixée en ces circonstances exceptionnelles. Les restaurants et cafés auront la possibilité de servir aux clients des plats et des cafés à emporter dès mardi 26 mai.

La réouverture des mosquées et lieux de culte de Tunisie se fera également à partir du jeudi 4 juin 2020, lors de la troisième phase de confinement ciblé.

