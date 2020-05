Tunisie – Météo : Temps printanier

Passages nuageux, ce jeudi, sur la plupart des régions. Temps printanier avec des températures proches des moyennes saisonnières du mois de mai. Les maximales oscilleront entre 22 et 26°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, entre 28 et 33°c ailleurs. Elles atteindront 35°c dans le sud-ouest.

Des vents forts souffleront toujours, près des côtes et sur les hauteurs. Leur vitesse atteindra 60 km/h.

Des phénomènes de sable pourraient être observés dans le sud, en fin de journée.

Les alertes météo sont toujours en vigueur pour la pêche et la navigation. Mer très agitée à partir de l’après-midi.