Dari Darek, une émission joviale et intime à l’image d’Amel Smaoui

Dari darek est une nouvelle création d’Amel Smaoui diffusée sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Une émission joviale à l’image de l’actrice et présentatrice tunisienne aux multiples talents. Un cadre sans chichi ni tralala, des questions simples et surtout et surtout, le sourire d’Amel qui ne la quitte jamais.

Dans sa spontanéité habituelle, Amel Smaoui titille ses invités, les taquine parfois tout en les laissant à leurs aises nous rappelant à quel point elle manque à la scène audiovisuelle tunisienne.

Profitant du confinement, Amel a lancé le concept de l’interview en visio-conférence. Les invités, en tenue décontractée pour la plupart (en pyjama pour quelques-uns à l’image de Aziz Jebali ou en survêtement pour d’autres comme c’était le cas pour Nejla Ben Abdallah) répondent aux questions d’Amel qui jongle habilement entre la facette privée et la facette publique de ces stars venant de moult horizons.

Ainsi, nous avons pu voir le grand Taoufik Jebali plaisanter, donner son avis et raconter quelques anecdotes le concernant dans une ambiance décalée ou encore la jeune Yasmine Dimassi, une des têtes d’affiche du feuilleton Nouba, décrivant les répercussions de la célébrité sur sa vie de tous les jours.

Des personnalités comme l’ancien capitaine de l’équipe nationale de football Chokri El Ouaer, le chroniqueur Haythem El Mekki ou encore le chanteur Sabry Mosbah sont passés par l’émission qui est diffusée sur les réseaux sociaux à savoir sur le compte officiel d’Amel sur Facebook, sur sa chaine Youtube et sur son compte Instagram.

Tous les invités sans exception n’ont pas tari d’éloges envers Amel et envers ses qualités qui ne font aucun doute. Pour sa part, l’émission qui en est à son 34ème invité commence à avoir des adeptes au quotidien qui n’hésitent pas à commenter et à encourager Amel à continuer cette belle expérience.

Il ne fallait pas plus pour éveiller les interrogations quant à son absence prolongée des chaines de télévision. Celle qui a animé avec brio l’émission ‘Wech We Cannes’, en illuminant les premiers mois de la chaine Nessma, a sûrement encore plus d’un tour dans son sac et fera, espérons-le, son grand retour sur le devant de la scène.

Vous pouvez revoir les épisodes de l’émission sur le Web “Dari Darek” préparée et présentée par Amel Smaoui sur sa chaîne Youtube .

Hamza Ben Hmida