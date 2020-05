Lancement du “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression” par l’Union Européenne

Le jour du 37ème anniversaire de l’activiste tunisienne Lina Ben Mhenni, la Délégation de l’Union européenne en Tunisie lance le “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression”, un prix qui récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.

Cette annonce a été faite par l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Patrice Bergamini vendredi 22 mai 2020 sur les ondes de Mosaïque FM afin de rendre hommage à la blogueuse et activiste de la société civile, feue Lina Ben Mhenni, une des voix les plus libres et singulières que la Tunisie ait connue ces dernières années et à une icône de la révolution tunisienne.

Les meilleurs articles d’opinion ou d’investigation consacrant ces valeurs et droits notamment la liberté d’expression et les droits humains économiques et sociaux seront récompensés. La délégation de l’Union européenne offrira au premier gagnant une participation au « EU Visitors Programme 2021 » à Bruxelles, et offrira des cadeaux aux deux autres lauréats.



Le prix est ouvert aux libres penseurs, journalistes, blogueurs, influenceurs et autres activistes citoyens en mode Lina Ben Mhenni pour une information libre, indépendante et crédible. L’article soumis au concours doit avoir été publié dans la presse écrite imprimée ou en ligne (site d’information, blog), en français, anglais ou arabe entre le 1er janvier 2020 et le 15 novembre 2020. L’article ne doit pas dépasser 15 000 signes.

Les trois prix seront décernés le 10 décembre 2020, Journée Internationale des Droits de l’Homme.

Tekiano