Borussia Dortmund Vs Bayern Munich: où regarder le choc de Bundesliga

La Bundesliga en Allemagne reprend et attire l’attention des fans du foot dans le monde. Borussia Dortmund affronte le Bayern Munich mardi 26 mai 2020. Le clasico de Bundesliga Borussia Dortmund Vs Bayern Munich sera joué à partir de 17H30 (HT) et bien évidement sans présence de supporters.

Ce match qui oppose deux des plus grands clubs allemands au sommet de leur forme promet un grand spectacle au stade Signal Iduna Park.

Vous pouvez regarder le Klassiker allemand Borussia Dortmund Vs Bayern Munich en direct live à partir de 18h30 sur les chaînes beIN Sports 1, Vamos, Movistar Liga de Campeones et Sky Sport Uno. Le streaming du match Borussia Dortmund Vs Bayern Munich est disponible sur beinconnect.