Webinar “Ces startups qui facilitent le quotidien des parents” by Startup Grind Tunis

Startup Grind Tunis propose un nouveau Webinar sur “Ces startups qui facilitent le quotidien des parents” en invitant des entrepreneurs tunisiens qui parleront de leurs applications et solutions digitales dédiées aux enfants mercredi 27 mai 2020 à partir de 18H30.

Il est indéniable qu’avec la crise du Covid-19 et le confinement, les parents coincés chez eux 24h/24h ont du mal à jongler entre enfants et télétravail sans oublier les enfants qui ont des besoins spécifiques.

Pour ce nouveau webinaire, 4 entrepreneurs tunisiens sont invités pour présenter des solutions qui s’adressent aux enfants et à leur univers afin d’aider les parents et faciliter leurs quotidien. Que ce soit pour rassurer les parents ou pour amuser les enfants, les concepts et les solutions proposées par ces entrepreneurs sont différentes.

Les startuppeurs tunisiens qui seront présents lors du Webinar “Ces startups qui facilitent le quotidien des parents” sont :

• Hidayet Ayadi , Cofondatrice & CEO de SgharToon

• Latifa El Ghezal , Cofondatrice & CEO de Sciencia

• Ahmed Nabli, CTO NEXT GEN CORP

• Awatef Mosbeh , Cofondatrice & CEO de Toufoula Kids – طفولة

Pour assister à ce Webinar accessible sur la plateforme Zoom, il faut s’inscrire en ligne sur le site de Startup grind Tunis.

Tekiano